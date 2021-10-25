Bursa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü. Otomobilde bulunanlar ise canlarını zor kurtardı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özlüce Caddesi'nde seyir halinde olan otomobil aniden alev aldı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç kısa sürede alev topuna dönerken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Otomobilde bulunanlar ise canlarını zor kurtardı. Korku dolu anlar yaşanan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.