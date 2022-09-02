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Bursa'da seyir halindeki tır alev alev yandı

Bursa’da seyir halindeki bir tır alev alev yandı.

Bursa'da seyir halindeki bir tır alev alev yandı. O anlar kameralara yansıdı.


Yangın, sabah saatlerinde Bursa-İnegöl yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki tırın motorundan dumanlar çıkmaya başladı. Sürücüsü tırı emniyet şeridine çekti. Dumanlar kısa süre sonra yerine alevlere teslim etti. Sürücüler ilk müdahaleyi yaparken ihbar üzerine olay gelene İtfaiye ekipleri sevk edildi. Tır kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

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