İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da seyir halindeki tırdan düşen konteyner tehlike saçtı

Bursa’da seyir halindeki tırın arkasında bulunan tonlarca ağırlığındaki konteyner, kilitli olmadığı için yola düştü.

Bursa'da seyir halindeki tırın arkasında bulunan tonlarca ağırlığındaki konteyner, kilitli olmadığı için yola düştü.


Edinilen bilgiye göre, Gemlik'ten yüklediği boş konteyner ile Eskişehir'e doğru yola çıkan 16 CUC 52 plakalı tırın şoförü İznik Boyalıca mevkisinde viraja hızlı girdi. Tırın savrulmasıyla arkasında bulunan konteyner kilitli olmadığı için yola düştü. Arkasında seyir halindeki 16 NIN 71 plakalı tırın şoförü ani fren yaparak, büyük bir tehlike atlattı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.