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Bursa'da seyyar satıcıların tezgahlarında sosyal mesafe unutuldu

Bursa’da kısıtlama seyyar satıcıların kurduğu tezgahlar sosyal mesafeyi unutturdu.

Bursa'da kısıtlama seyyar satıcıların kurduğu tezgahlar sosyal mesafeyi unutturdu.


Bursa'da artan koronavirüs vakalarının ardından, tedbirlere daha fazla uyulması için alınan tedbirler ve yapılan uyarılara rağmen, dün sokağa çıkma kısıtlamasına yarım saat kala seyyar satıcılar kaldırımlarda tezgah açtı. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.


İçişleri Bakanlığı'nca yurt genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, dün saat 21.00 itibariyle başladı. Bursa'da dün akşam kısıtlamaya yarım saat kala Osmangazi ilçesi, Emek Mahallesi'nde seyyar satıcılar, kaldırımlarda tezgah açarak


tezgahların önünde yoğun kalabalık oluştu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, görüntülerde sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü.


Uyarılara rağmen oluşan kalabalık, görüntülerin sosyal medyada da yer almasının ardından tepki çekti.

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