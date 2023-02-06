Bursa'da şiddetli kar yağışı etkisini gösterdi

Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu uyarılarının ardından Bursa'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabahın ilk saatlerinde etkisini arttırdı. Olumsuz hava şartlarından dolayı BUDO seferleri iptal ederken, eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Marmara'nın güneyinde, özellikle Bursa ve çevresinde beklenen kar yağışı, gece saatlerinde başladı. Sabahın ilk saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. 10 gündür Uludağ'da aralıksız yağan kardan dolayı Uludağ yolu trafiğe kapanmıştı. Bursa Valisi Yakup Canbolat ise uyarıların ardından sosyal medya hesabından eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verdiğini duyurdu. BUDO ise olumsuz hava şartlarından dolayı seferlerini iptal ederken, uzmanlar sürücülerden dikkatli olmasını istedi.

Öte yandan meteoroloji kar yağışının hafta sonuna kadar devam edeceğini duyurdu.