İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da şiddetli lodos hayatı felç etmeye devam ediyor

Bursa’da lodos hayatı felç etmeye devam ederken, devrilen ağaçlar araç ve çevreye zarar veriyor.

Bursa'da lodos hayatı felç etmeye devam ederken, devrilen ağaçlar araç ve çevreye zarar veriyor.


Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan lodos, ağaçları kökünden söküp devirdi. İnegöl'de gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren lodos, ağaçların devrilmesine neden oldu. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan yaklaşık 5 metre uzunluğundaki iki ağaç, lodosun etkisi ile köküne yakın yerden kırıldı, ardından kaldırımın üzerine devrildiler.

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