Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor

Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Vatandaşların lodos sebebiyle yolda yürümekte zorlandığı anlar kameralara yansıdı.

Bursa'da 4 gündür devam eden şiddetli lodos; ağaçları devirip elektrik tellerini koparırken, vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Yolda yürümekte güçlük çeken vatandaşlar kameraya yansıdı.

Diğer yandan, Meteorolojiden Bursa için sarı uyarı verilirken, bugün saat 20.00'ye kadar lodosun devam edeceği belirtilerek, "Kuvvetli rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına yer yer kuvvetli fırtına (55-85 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.