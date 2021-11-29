İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da şiddetli lodos uyarısı

Bursa Valiliği’nden meteorolojik uyarı geldi.

Bursa Valiliği'nden meteorolojik uyarı geldi. Şiddetli fırtına konusunda vatandaşları ikaz edildi.


Yapılan uyarıda, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; “30.11.2021 saat 00.00'dan itibaren Bursa, Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve ilçelerinde rüzgarın hızı saatte 75-88 Km/Sa beklenilmektedir” denildi. Bu nedenle çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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