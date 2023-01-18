Bursa'da şiddetli lodos zor anlar yaşatmaya devam ediyor

Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Lodos sebebiyle yolda yürümekte zorlanan vatandaşların görüntüleri kameralara yansıdı.

Bursa'da Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan şiddetli lodos, yürümekte olan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Trafik levhalarını sallayan lodosun etkisi, birçok yerde çöp konteynerlerini devirdi. Meteorolojiden alınan verilere göre lodos, saatte 64 kilometre hıza kadar ulaştı. Diğer yandan Meteorolojiden Bursa için sarı uyarı verilirken, "Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 kilometre/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" açıklaması yapıldı.