Bursa'da sıfır atık çalıştayı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ilçe belediyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, üniversiteler, yetkilendirilmiş kuruluşlar ve lisanslı firmaların temsilcilerinin iştirâkiyle ‘Bursa Sıfır Atık Çalıştayı' düzenlendi.

Merinos AKKM'de toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonluğunda yürütülen sıfır atık projesi çerçevesinde Bursa'da gerçekleştirilen uygulamalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Sıfır atık politikası kapsamında belediyelerin misyonuna yönelik çalışmalar ve karşılaşılan güçlüklere karşı çözüm teklifleri ele alındı.

Çalıştayın açılış törenine katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Mihrimah Kocabıyık, “2018 yılında tüm Türkiye'de başta kamu kurum kuruluşları olmak üzere üniversite, okul, hastane, alışveriş merkezleri gibi nüfusun yoğun olduğu yerlerde geri dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması için “sıfır atık projesi” çalışması başlatılmıştı. yılı Kasım ayı itibariyle atıkların ayrı toplanması için altyapı güçlendirilmiş ve toplanan atık miktarlarıyla ilgili ölçümler yapılmaya başlanmıştır. Sıfır Atık Projesi ile Bursa ölçeğinde yürütülen çalışmaların hız kazanması ve atık toplama veriminin artması hedeflenmiştir. Bunun için öncelikli olarak Büyükşehir Belediyemiz yeni hizmet binamızda uygulanmak üzere geri dönüşebilen tüm atıklar için ayrı atık biriktirme ekipmanları alınmış ve belediye binamızın tüm katlarına yerleştirilmiştir” dedi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı A. Nalan Fidan da yaptığı sunumla sıfır atık projesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde kurumsal atıkların yönetimi konularında davetlileri bilgilendirdi.

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü adına söz alan çevre mühendisi Rüveyşa Turan, sıfır atık uygulamaları, ayrı toplanan atık türleri ve karşılaşılan sorunları anlattı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü adına sunum gerçekleştiren çevre mühendisi Serhan Akar, sıfır atık konusunda bilgilendirme yaptıktan sonra ilimizde gerçekleştirilen sıfır atık uygulamalarına işaret etti.

Son olarak yetkilendirilmiş kuruluşlardan ÇEVKO adına söz alan kamu ve dış ilişkiler müdürü Alphan Eröztürk ise görev ve mevzuattaki yetkileri ve uygulama sürecini anlattı.