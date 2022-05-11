İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da sıkışmalı kaza: 3 yaralı

Bursa’da meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Bursa'da meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik oluşurken araçların kaldırılmasıyla birlikte yol ulaşıma açıldı.


Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M..Ş idaresindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak ana yolda yan döndü. Arkasında gelen K.K. idaresindeki yolcu minibüsü ve A.B. idaresindeki tır, duramayarak birbirlerine çarptı. Kazada otomobilde bulunan yolcu sıkışırken durumu görenler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yolcuyu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada 2 kişi daha yaralanırken yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

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