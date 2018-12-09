Bursa'da silah imâlâtçısı 2 kişi yakalandı

Bursa'da polisin şüphe üzerine durdurduğu iki kişinin üzerinde ve evlerinde silah imâlâtında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Yeşilova Mahallesi'nde şüphelendikleri M.B. ve E.K.'yi durdurdu. Şüphelilerin üst aramasında silah imâlâtında kullanılan malzeme ele geçirildi. Ekipler, şüphelilerin evlerinde de arama yaptı. Aramalarda 63 çelik silah namlusu, 21 mermi yatak bileziği, 8 adet 7.65 mermi ölçeği, 38 mermi yatağı, 1 toplanmış tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, silah üretiminde kullanılan makineler, 12 adet 7.65 tabanca mermisi, 21 av tüfeği fişeği, 6 kurusıkı mermi ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda sabıkası olduğu bildirildi. E.K.'nin hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'silah ticareti ve imâlâtı' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.