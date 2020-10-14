İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve özel harekat ekipleri şafak vakti silah ticareti yapan şahıslara yönelik Bursa merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Kapıların koçbaşıyla kırıldığı baskında çok sayıda şüpheli gözaltı alındı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü silah tacirlerine şafak baskını yaptı. KOM ekipleri ve özel harekat ekipleri ilde ve ilçede silah ticareti yaptıkları tespit edilen şahısları teknik takibe aldı. Adres tespitlerinin ardından Bursa'nın Gemlik ilçesi merkez olmak üzere çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskına 500 polis katıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltı alındı. Operasyonlarda gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere Bursa KOM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şahısların işlemleri devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.