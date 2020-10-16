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Bursa'da silah kaçakçısı operasyonu: 12 gözaltı

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alınırken çok sayıda silah ele geçirildi.

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alınırken çok sayıda silah ele geçirildi.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından adrese yapılan eş zamanlı operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapmak suçundan aranan 12 kişi gözaltına alındı.


Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 8 adet ruhsatsız tabanca ,


8 adet ruhsatsız av tüfeği, 63 adet 7.62 mm çapında fişek, 19 adet 9 mm çapında fişek, 53 adet çapı belirsiz fişek ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tamamlanan işlemlerinden ardından serbest bırakılırken Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden D.K., A.G., A.A., İ.Ç., M.D., S.Ş. tutuklandı Şüpheli E.D. ise Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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