Bursa'da silah, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavga kamerada

Bursa'da alkollü müşteri ile restoran sahibi arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Alkollü müşterinin bacağından vurulduğunu öğrenen yakınları ise restorana gelince sopa ve sandalyeler havada uçuştu. O anlar çevredekilerin amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Gençosman Mahallesi Doktor Ahmet Sadık Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda yaşandı. İddiaya göre, alkollü olarak restorana giden Yusuf B. kasada duran mekan sahibi Erol E. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle Yusuf B., Erol Ö.'yü darp etmeye etti. Yüzünden yaralanan Erol Ö. ise durumu ortağına bildirdi. Restoranda bu kez de Yusuf B., Erol E.'nin ortağı Mustafa A. ile tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Mustafa A. yanında bulundurduğu tabanca ile Yusuf B.'yi bacağından vurdu. Durumu öğrenen Yusuf B.'nin yakınları hemen olay yerine gelerek sopa ve sandalyelerle restoranın camlarını yerle bir etti. O anlar vatandaşların kamerasına anbean yansırken, korkulu anlar yaşayan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri ise yaralıyı Çekirge Devlet Hastanesine sevk etti.

Hastaneye kaldırılan Yusuf B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.