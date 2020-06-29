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Bursa'da silahlı, keserli sopalı kavgada ortalık karıştı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında silahlı, keserli, sopalı kavgaya mahallenin gençleri de karışınca sokak kavgası yaşandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında silahlı, keserli, sopalı kavgaya mahallenin gençleri de karışınca sokak kavgası yaşandı. Olayda 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, olay Akhisar mahallesi köy içinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çıkan kavgaya mahalledeki gençlerin de katılmasıyla ortalık bir anda karıştı. Çıkan kavgada silah, keser ve sopalar kullanıldı. Kavga sonucu M.K isimli şahıs başına aldığı keser darbesiyle kanlar içerisinde kaldı. Yaralanan şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kalabalık olan grubu dağıttı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Olaya karışan şahıslar geldikleri aracı bırakıp yaya olarak kayıplara karıştı. Araç içerisinde yapılan aramada bir adet pompalı tüfek bulunması nedeniyle araç çekici yardımıyla karakola götürüldü.


Emniyet ekipleri kavgaya karışan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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