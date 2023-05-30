Bursa'da silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı saldırının şüphelisi Mehmet D. tutuklandı.

Olay, 20.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Mehmet D. (27), alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Ali K. (35) ile buluştu. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Mehmet D. elindeki tabancayla ateş etmeye başlarken, yakaladığı Ali K.'yi darp etti. O sırada olay yerinden geçen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için koşmaya başladılar. Koşarak kaçan saldırgan olay yerine geldiği arkadaşı Numan O.'nun kullandığı 16 PR 198 plakalı kamyonetin kasasına atlayarak kaçmaya başladı. Kaçan şahsın peşine düşen polis ekipleri, kamyonetin kasasından atlayıp yaya olarak kaçmaya çalışan Mehmet D.'yi yakaladılar. Sürücü Numan O. ise kamyonetle kaçarak izini kaybettirmek istedi. Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca sırasında Numan O., kamyoneti bırakıp yaya olarak kaçtı. Darp edilen Ali K. ise yaya olarak kaçarak kayıplara karıştı. Mehmet D.'nin Ali K.'yi darp ettiği anlar ve polis ekiplerinin kovalamaca anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Yakalanan şüpheli Mehmet D., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Mehmet D., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.