Bursa'da sinekle kesintisiz mücadele

Nilüfer ilçesindeki Yüzüncüyıl ve 29 Ekim mahallelerini yakından ilgilendiren Ayvalıdere'de de ilaçlama çalışmaları büyük titizlikle yapılıyor.

17 ilçede kesintisiz mücadele

Bursa'da temiz hava, temiz su ve temiz toprak prensibiyle gelecek nesillere daha sağlıklı çevreyi miras bırakma adına çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını doğrudan ya da dolaylı etkileyen unsurlarla mücadelesine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, özellikle yaz aylarında önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkan sinekle mücadele çalışmalarını, ‘17 ilçede' Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü denetim ve kontrolünde Tarım ve Peyzaj A.Ş marifetiyle yürütüyor. Bu sayede; salgın hastalıklara sebep olabilecek Sıtma hastalığı, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Batı Nil Virüsü ve Zika Virüsü gibi hastalıklara karşı koruyucu tedbirler de alınmış oluyor.

Özel yapım araçlarla müdahale

Büyükşehir Belediyesi, Bursa genelinde 78 araç, 235 ekipman ve 231 personelle ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Mart ayından bu yana, 47 bin 475 adet sivrisinek ve 105 bin 541 adet karasinek üreme kaynağı düzenli olarak takip edilerek, 18'er günlük periyotlar halinde ilaçlanıyor. Ayrıca 67 adet dere ve dere yatağı alanında, ‘chironomid ve sivrisinek larvasına karşı mücadele için' 4x4 özel yapım araçlar ile biyolojik mücadele yapılıyor.

Ekipler sahada

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Nilüfer Çayı'nın kollarından biri olan ve Nilüfer ilçesindeki Yüzüncüyıl ile 29 Ekim mahallelerini yakından ilgilendiren Ayvalıdere'de de sivrisinek ve karasinekle mücadele çalışmalarını yürütüyor. Dere içerisinde ve çevresinde özel araçlarla ilaçlama yapan ekipler, dere etrafındaki sivrisinek üreme kaynaklarını ve karasinekle mücadele çerçevesinde çöp konteynerlerini titizlikle ilaçlıyor. İlaçlama çalışmaları, yaz boyunca tüm şehir genelinde sürdürülecek.