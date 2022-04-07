İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da sırra kadem basan Zeynep'ten iyi haber geldi

Bursa’da ailesiyle birlikte yaşayan ve kendisinden 4 gündür haber alınamayan Zeynep Kavakçıoğlu’ndan iyi haber geldi.

Bursa'da ailesiyle birlikte yaşayan ve kendisinden 4 gündür haber alınamayan Zeynep Kavakçıoğlu'ndan iyi haber geldi. Zeynep bulunarak ailesine teslim edildi.


Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Zeynep Kavakçıoğlu, pazartesi gününden itibaren kendisinden haber alınamadı.


Müjdeli haber 4 gün sonra geldi. Zeynep Kavakçıoğlu bulunarak ailesine teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.