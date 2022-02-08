İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da sis ve sağanak etkili oluyor

Bursa’da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte soğuk hava etkisini gösterirken, bazı ilçelerde sisten göz gözü görmüyor.

Bursa'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte soğuk hava etkisini gösterirken, bazı ilçelerde sisten göz gözü görmüyor.


Hava sıcaklığının düşmesi ve dün geceden beri devam eden sağanak yağmurun yanı sıra, yer yer sis de etkili oluyor. Yenişehir - İznik ilçeleri ve Bursa yolunda sis görüş mesafesini neredeyse kapattı. Bursa'da hava sıcaklığı 6 derece ölçülürken, akşam saatlerinde kar yağışı bekleniyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.