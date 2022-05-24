İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da soğukkanlı hırsız bahçe kapısını çaldı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayında bir şahıs elini kolunu sallayarak bahçe kapısını çaldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayında bir şahıs elini kolunu sallayarak bahçe kapısını çaldı.


Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi 3. Sümer Sokak'ta meydana gelen kapı hırsızlığı hayrete düşürdü. Rahat tavırlarla demirden bahçe kapısına yaklaşan hırsız kapıyı sökerek, soğukkanlı bir şekilde kapıyı metrelerce uzaklıktaki kamyonete taşıdı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekipleri hırsızlık olayı hakkında inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.