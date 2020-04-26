Bursa'da sokağa çıkanlar ceza yemeye devam ediyor

Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de 3. kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayanlara ceza kesilmeye devam ediliyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 31 şehir arasında yer alan Bursa'da polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri aralıksız devam ediyor. Bursa'nın birçok noktasında uygulama yapan ekipler, vatandaşların çok gerekmedikçe dışarı çıkmamaları konusunda uyarı yaptı. Ancak tüm uyarı ve ikazlara rağmen bunları dikkate almayanlara emniyet ve jandarma ekipleri kişi başı 3 bin 182 TL para cezası kesiyor. İnegöl'de Perşembe gününden itibaren denetimlerini sıklaştıran ekipler, ikazlara rağmen gereksiz şekilde sokağa çıkanları durdurarak kimlikleri kontrol etti. Herhangi bir sokağa çıkma durumu gerektirmeyen vatandaşlar 3 bin 182 TL idari para cezası uygulanarak evlerine gönderildi.