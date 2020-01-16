Bursa'da sokak hayvanları yararına düzenlenen konserde Çelik'e yoğun ilgi

Bursa'da "Sokak canlarımızın zorlu kış şartlarında aç kalmasına seyirci kalma" sloganıyla sokak hayvanları yararına konser düzenlendi. Konserde şarkıcı Çelik sahne alırken, sokak hayvanları için 20 ton mama toplandı.

Ünlü şarkıcı Çelik, Bursa'da sokak hayvanları yararına sahne aldı. "Sokak canlarımızın zorlu kış şartlarında aç kalmasına seyirci kalma" sloganıyla tertip edilen konserin biletleri 30 liraya satılırken, biletlerin bütün geliri, sokakta yaşayan hayvanlara mama olarak bağışlandı. Çok sayıda Bursalının katıldığı konser öncesi uzun kuyruklar oluştu. Sevilen şarkılarıyla hayvanseverlere unutulmaz anlar yaşatan Çelik, "İyi bir gaye için burada toplandık ve sayenizde bilet gelirleriyle 20 ton mama sokak hayvanlarıyla buluşacak. Bursalılara teşekkür ediyorum" diyerek, sokak hayvanları yararına düzenlenen konsere gelen herkese teşekkür etti.