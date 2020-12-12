İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da sokak kısıtlamasında cadde ve meydanlar boş kaldı

Bursa’da korona virüs sebebi ile alınan önlemler kapsamında 56 saatlik sokak kısıtlamasının ilk gününde cadde ve meydanlar boş kaldı.

Bursa'da korona virüs sebebi ile alınan önlemler kapsamında 56 saatlik sokak kısıtlamasının ilk gününde cadde ve meydanlar boş kaldı.


Tüm ülkede hafta sonları geçerli olan iki günlük sokak kısıtlamasında alınan tedbirler devam ediyor. İki günlük kısıtlamasının birinci gününde ise günde binlerce araç ve yayanın geçtiği tarihi cadde ve meydanlar boş kaldı. Polis ekiplerinin farklı bölgelerde oluşturduğu denetim ve yol uygulamalarında ise kuş uçurtulmuyor.


Diğer yandan görevli olarak çalışan bir çok kişi ise denetimlerde tek tek durdurularak, maske, mesafe ve hijyen konusunda tek tek uyarılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.