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Bursa'da sokak ortasında 5 yaşındaki oğlunu evire çevire dövdü

Bursa’da bir kadın sokak ortasında 5 yaşındaki oğlunu dövdü.

Bursa'da bir kadın sokak ortasında 5 yaşındaki oğlunu dövdü. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Olay, İnegöl İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi İlker Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kadın, sokakta oynayan çocukların yanına geldi. Kadın bir anda, 5 yaşlarındaki oğlunu dövmeye başladı. Küçük çocuk kaçmaya çalışırken, annesi sürükleyerek eve götürdü


Olay anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılınca tepkilere neden oldu.

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