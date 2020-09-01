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Bursa'da sokak ortasında işlenen kan davası cinayetinin zanlısı adliyede

Bursa’da "Kan davası" nedeniyle sokakta yürürken öldürülen 4 çocuk babasının cinayet zanlısı adliyeye sek edildi.

Bursa'da "Kan davası" nedeniyle sokakta yürürken öldürülen 4 çocuk babasının cinayet zanlısı adliyeye sek edildi.


Olay, dün sabah saatlerinde Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza Kara(36) işe gitmek için evden çıkarak Tuna Sokak'ta yürümeye başladı. Arabasına yaklaşan Kara, arkadan yaklaşan bir kişi tarafından vurularak, öldürüldü. Silahlı saldırgan koşarak kaçarken, mahalleli, polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Kara'nın sırtına 4 mermi isabet ettiğini belirledi.


Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, Kara ailesinin, başka bir aile ile kan davası olduğunu belirleyerek, soruşturmayı derinleştirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, husumetli aileden Enes T.'nin sabah saatlerinde Kara'nın evinin yakınlarında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Enes T.'yi evinde gözaltına aldı.



“2 yıl boyunca plan yaptım ve intikam için uygun zamanı bekledim”


Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Enes T., buradaki ifadesinde her şeyi itiraf etti. Emniyetteki ifadesinde cinayeti anlatan Enes T., "Hamza Kara'nın babası ve bir yakını, 2 yıl önce amcamı öldürdü. Bu olayı kendime yediremiyordum. 2 yıl boyunca plan yaptım ve Hamza'dan intikamımı almak için uygun zamanı bekledim. Birkaç gün evden çıkış saatlerini takip ettim. Sabah evden kaçta çıkıp işe gittiğini belirledim. Olay anında da arabasına yürüdüğü sırada, arkasından 4 el ateş ettim. Sonra kaçtım. Evime gelip üzerimdeki kıyafetleri değiştirdim" dediği öğrenildi.



Emniyette sorgulanarak ifadesi alınan Enes T. kan davası nedeniyle cinayet işlediğini öne sürdü. Buradaki işlemlerin ardından Enes T. adliyeye sevk edildi.

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