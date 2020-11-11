Bursa'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi

Bursa'da sonbaharla birlikte ağaç yapraklarının sararıp dökülmesiyle oluşan renk cümbüşü güzel görüntüler oluşturdu. Bursa-Kütahya Karayolu'nda oluşan doğal güzellik, drone ile havadan görüntülendi.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte renk cümbüşü yaşanan İnegöl-Domaniç yolunda, seyirlik görüntüler oluştu. Ağaçlarda ortaya çıkan farklı renk tonları, doğa severlerin ilgisini çekerken, bu bölge fotoğraf sanatçılarının da uğrak yeri haline geldi.

Doğa ve yaban hayat fotoğrafçısı Samet Asutay'ın drone ile çektiği görüntülerde yeşille birlikte sarı ve kırmızının tonlarına bürünen ormanların eşsiz güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.