İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da spatulalı kavga kameralara yansıdı

Bursa’da iki grubun arasında çıkan kavgada spatulalar konuşurken, o ânlar kameralara yansıdı.

Bursa'da iki grubun arasında çıkan kavgada spatulalar konuşurken, o ânlar kameralara yansıdı.


Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde, Gazcılar Mahallesi Gazcılar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında tartışma çıkan iki grup önce sözlü tartışmaya başladı. Bir kişinin spatula ile diğer gruba saldırma ânı ise kameralara yansıdı. Kavgada yaralanan olmazken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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