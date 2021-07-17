Bursa'da Spor Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet sevinci

Diplomalarını alan öğrenciler hep birlikte kep fırlatmanın sevincini yaşadı.

Görükle Kampüsü Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen törene BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülşah Çeçener, fakülte yöneticileri, akademisyenler, mezunlar ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim almaya hak kazanan gençlerin özel yetenekli öğrenciler olduğunu vurguladı. Kendilerini gururla izlediklerini aktaran Prof. Dr. Adem Doğangün; “Kıymetli mezunlarımız; burada edindiğiniz bilgileri ve yetenekleri koruyabilmeniz büyük bir önem taşıyor. Ömür boyu disiplinli olmak zorundasınız. Kendinize iyi bakmanız gerekiyor. Aynı zamanda ahlaken de çok çok üstün olmalısınız. Siz iletişim gerektiren bir alanda çalışacaksınız. Bu ülkenin sporcu gençliği artık sizlere emanet olacak. Sizler de onlara örnek olmaya gayret edeceksiniz. Burada aldığınız eğitim ve disiplin sayesinde bunu çok rahat bir şekilde başaracağınıza inanıyorum. Hepinizin yolunun açık olmasını diliyorum” diye konuştu.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı da öğrencilere 4 yıllık süreç içerinde akademik bilgilerin yanı sıra sosyal, kültürel ve kişisel gelişim eğitimleri de vermeye gayret ettiklerini açıkladı. Fakültenin sadece eğitim yuvası olarak değil, aynı zamanda bir aile olarak görülmesi gerektiğine işaret eden Dekan Prof. Dr. Ramiz Arabacı; “Bundan sonra üniversitemizin mezunu ve mensubu olarak; bir öğretmen, antrenör ve spor adamı olarak her zaman başarılı bir şekilde ülkemize ve insanoğluna hizmet edeceğinize eminiz. Karşılaşacağınız zorlukların üstesinden gelebilecek niteliklere sahipsiniz. Gün be gün kendinizi geliştirmeye devam edin. İnsanlara saygı gösterin ve saygı görebilmek için etrafınızdaki insanlardan daha güçlü olmanız gerektiğini bilin. Hayatınızda öncelikleri belirleyin ve aileniz için fedakarlık yapmaya hazır olun. En önemlisi de başka insanları ve gençleri yetiştirmeye çalışın. Unutmayın, fakültemizin kapısı sizlere daima açık olacaktır. Yolunuz açık olsun” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere anı belgeleri ve hediyeleri dağıtıldı. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin çeşitli gösteriler yaptığı program mezun öğrencilerin kep fırlatma merasimi ile sona erdi.