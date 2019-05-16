Bursa'da spor şenlikleri geleneksel oyunlarla renklendi

Uluslararası Spor Şenlikleri, geleneksel Türk oyunları ile renklendi. Şenliklerde mendil kapmaca, halat çekme, yakan top ve tünel top dallarında yarışmalar düzenlendi. Yarışmalara katılmayan öğrenciler de ip atlama, uzun eşek, kovalamaca gibi oyunları oynayarak keyifli anlar yaşadı. Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri'ndeki çim sahada bin 200 öğrencinin katılımıyla gün boyu süren etkinlikte, tünel top kategorisinde NOSAB İlkokulu birinci olurken, büyük heyecana sahne olan mendil kapmacada, Ali Durmaz Ortaokulu, yakan top kategorisinde de yine Ali Durmaz Ortaokulu şampiyonluğa ulaştı. Halat çekme yarışı genç kızlarda Nilüfer Belediyesi Barış Anadolu Lisesi, genç erkeklerde de M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu. Yarışmalar sonunda öğrenciler ve öğretmenler müzik eşliğinde oynayarak güzel bir gün geçirdi.

Dereceye giren okullara ödülleri Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Işıkoğlu tarafından verildi.

Toplu sonuçlar sonunda takım sıralaması şu şekilde oluştu:

Tünel Top

1.NOSAB İlkokulu

2.Doğanköy İlkokulu

3.Gökçe İlkokulu

4.Nilüfer 15 Temmuz İlkokulu

Mendil Kapmaca

1.Ali Durmaz Ortaokulu

2.Yaylacık Ortaokulu

3.Kayapa Şehit Piyade Er Eyüp Gürsoy Ortaokulu

4.Doğanköy İlkokulu

Yakan Top

1.Ali Durmaz Ortaokulu

2.Doğanköy Ortaokulu

3.Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Hakan Tan Ortaokulu

4.Zekai Gümüşdiş Ortaokulu

Halat Çekme Genç Kızlar

1.Nilüfer Belediyesi Barış Anadolu Lisesi

2.M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Halat Çekme Genç Erkekler

1. M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

2. Nilüfer Belediyesi Barış Anadolu Lisesi