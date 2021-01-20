İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da spor ve egzersiz çalıştayı

Bursa Uludağ Üniversitesi koordinasyonunda ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Bursa’da Spor ve Egzersiz Çalıştayı” 21-22 Ocak 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek.

Bursa Uludağ Üniversitesi koordinasyonunda ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen “Bursa'da Spor ve Egzersiz Çalıştayı” 21-22 Ocak 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek. Bursa'nın olimpiyatlara aday sporcu sayısını arttırmak, sporla ilgili geleceği şekillendirmek, sorunlara ortak akılla çözümler sunmak amacıyla düzenlenen çalıştayda, alanında uzman akademisyenler, Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor, Paralimpik Sporcular ve Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor ile Sporda İnovasyon, Yönetim, Girişimcilik ve Ar-Ge Çalışmaları konu başlıkları üzerine sunum yapacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.