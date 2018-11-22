Bursa'da stokçu baskınından 35 ton patates çıktı

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından patatesleri stokladığı öne sürülen işyerlerine yapılan baskında 35 ton patates bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muhtarlar Toplantısı'nda stok yapılan depoların basılacağını açıklarken, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan denetimlerde, bir binanın giriş katında çuvallarla istiflenmiş yaklaşık 35 ton patates ele geçirildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, stokçuluk nedeniyle meyve sebze fiyatlarında artışa yol açanlarla ilgili denetimlerin aralıksız süreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda dün yapılan 48. Muhtarlar Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kimse benim vatandaşıma pahalı ürün yedirme hakkına sahip değildir. Bundan sonra aldığımız ihbarlar sebebiyle stokların yapıldığı depoları basacağız" sözlerini dile getirdiği saatlerde Bursa'da stokçu baskını yapıldı. Stokçuluk nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçmeyi amaçlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hal Zabıta ekipleri ve Tarım A.Ş. Denetim ekibi, Yıldırım İlçesi Karapınar Mahallesi'ndeki bir evin giriş katındaki dükkanın tüm camlarının yeşil örtü ile kaplanmasından şüphelendi. Dükkan sahibine ulaşamayan ekipler, olası bir gerginliğin yaşanmaması için Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan güvenlik desteği istedi. Jandarma ekiplerinin de gelmesinin ardından kapısı açılan dükkanın içinde çuvallarla istiflenmiş yaklaşık 35 ton patates ele geçirildi.

Konya'dan getirdiği patatesleri burada depoladığı ileri sürülen vatandaşa, ‘hal dışı toptan satış yapmak' suçundan 14 bin TL para cezası kesildi. Patateslerin Hal Derneği Komisyonu tarafından belirlenecek rakam üzerinden satın alınıp, hal fiyatları doğrultusunda satışının yapılacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle son günlerde beklenmedik fiyat artışlarının bir nedeninin de stokçuluk olduğunu belirterek, bu konuda denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konu üzerindeki hassasiyetine dikkat çeken Başkan Aktaş, “Sorumluluk sınırlarımız içinde fırsatçılığa meydan vermemek için ekiplerimiz denetimleri aralıksız sürdürüyor. Bu konuda vatandaşlarımızdan da duyarlılık bekliyoruz. Stokçuluk yapıldığına dair en ufak bir şüphede bile zabıta ekiplerimize ihbarda bulunabilirler” dedi.