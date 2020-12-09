Bursa'da strafor fabrikası alev alev yandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Barcın Mahallesi girişinde bulunan strafor fabrikasında çıkan yangında can kaybı olmazken maddi hasarın 5 milyon lira üzerinde olduğu açıklandı.

Edinile bilgiye göre, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Barcın Mahallesi'nde strafor üretimi yapan fabrikada statik elektrik arızasından dolayı yangın çıktı. 2 bin metrekarelik alanda bulunan hammaddeler küle dönerken 5 milyon liranın üzerinde hasar meydana geldi. Fabrikanın genel müdürü Varol Bingöl, “Yeni yaptığımız 2 bin metrekarelik alanda hammadde ve köpük malzemeleri bulunan alanın tamamı çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken zararımız ilk belirlemelere göre 5 milyon liranın üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz. Tek tesellimiz can kaybı ve yaralanan olmamasıdır. Türkiye geneline köpük tabak ve çeşitlerini üreten bir fabrikayız. Bu ürünlerin içinde gaz olduğundan ara ara gazın sıkışması ile statik elektrik meydana gelmesinden dolayı ufak tefek yangınlar çıkıyordu. Çıkan yangının üretim alanında değil. Üretimi durdurmadık. Halen üretmeye devam ediyoruz. Çok üzgünüz" dedi.