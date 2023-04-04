Bursa'da su faturası borçlarında büyük yapılandırma fırsatı

Resmi Gazete'de yayınlanan 7440 Sayılı Kanun ile vade tarihi 31 Aralık 2022 ve öncesine ait ödenmemiş borcu olan aboneler, yapılandırma fırsatından yararlanarak BUSKİ'ye ait borçlarını yapılandırabileceklerdir. Peşin ödemelerde gecikme faizinde yüzde 90'a varan indirim sağlayan kanun, ayrıca 48 aya kadar da eşit taksit imkanı sunuyor.

Söz konusu kanun ile BUSKİ'ye ait borçların yapılandırılarak ödenmesinde, aboneler için kaçırılmaması gereken önemli fırsatlar sunuluyor. Su ve atıksu bedeli alacakları, harcamalara katılma payı alacakları (HKP), cezalar (kaçak su zabıt varakası) gibi borçlar peşin ve taksitlendirmek sureti ile ödenebilecek.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşların son başvuru tarihi olan 31 Mayıs 2023 tarihine kadar BUSKİ merkez ve ilçe şube müdürlüklerine, yasal takibe alınmış abonelerin ise sadece Acemler - BUSKİ merkez birimlerine başvuruda bulunması gerekiyor.

Bahse konu başvurular, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden ya da posta yoluyla da yapılabiliyor

Ayrıca, posta yoluyla başvuruda bulunacak vatandaşlar için, yapılan başvuruların taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi hâlinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi hâlinde ise tahsil dairesinin kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınacak.

Peşin ödeme yüzde 90 indirim imkanı

İlk vade tarihi olan 30.06.2023 (resmi tatile denk gelmesi nedeniyle) 03 Temmuz 2023 tarihine kadar ödemelerin peşin yapılması durumunda, (Yİ-ÜFE endeksi dikkate alınarak hesaplanacak tutardan) gecikme faizinde yüzde 90'lık indirim, taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; gecikme faizinde yüzde 90'lık indirim imkanı sağlanacak. Yapılandırılan borçlar için ödemeler aylık dönemler halinde ödenecek ve 12, 18, 24, 36 ve 48 eşit taksit seçenekleri ile taksitlendirilebilecek.

Bu kanuna göre ödenmesi gereken peşin/birinci ve ikinci taksitlerin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında üç veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edilir.

Ancak, peşin/birinci ve ikinci taksitlerin süresinde ve tam ödenmemesi ile bir takvim yılında üçten fazla taksitin süresinde ödenmemesi hâlinde, bu kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.