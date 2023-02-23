Bursa'da su tasarrufu çağrısı

Büyükşehir Belediyesi; iklim değişikliklerine bağlı olarak yaşanan sıkıntılardan Bursa'nın en az seviyede etkilenmesi için BUSKİ marifetiyle yatırımlarını sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan yeni kuraklık haritasının ardından vatandaşlara su tasarrufunun önemini bir kez daha hatırlattı.

Bursa'da kuraklığın en yoğun biçimde yaşandığı 2019'da bile ‘açılan yeni derin kuyular ile' Bursalıları bir gün bile susuz bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, kuraklık sinyalinin verildiği bu yıl da gerekli önlemleri almaya devam ediyor. Her türlü senaryoya karşı çalışmalarını BUSKİ aracılığıyla gündemde tutan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları su tasarrufu konusunda da uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Standart Yağış İndeksi Metodu ve Normalin Yüzdesi Metodu'na göre, 2023 Ocak ayı meteorolojik kuraklık haritasına göre birkaç şehir dışında Türkiye'nin tüm bölgelerinde aşırı kuraklık yaşandığı görüldü. Bursa'nın içme suyunun en önemli kısmını karşılayan yıllık 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer Barajı'nın doluluk oranı yüzde 0'a düşerken, 40 milyon metreküp kapasiteli Doğancı Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 24'e geriledi.

Durumun ciddiyetini hatırlatarak vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları yönünde tavsiyede bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her bir su damlasının değerlendirilmesini istedi. Başkan Aktaş, “Vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Evlerde, camilerde veya iş yerlerinde kullandıkları suyu ziyan etmesinler. Her damlayı önemseyerek kullanalım” dedi.