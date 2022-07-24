Bursa'da sünnet düğünündeki tavuklu pilavdan zehirlenenlerin sayısı 200'ü aştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sünnet düğününde verilen tavuklu pilavdan zehirlenen kişi sayısının 200'ü aştığı bildirildi.

İnegöl'ün Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde faaliyet gösteren bir düğün salonunda öğle saatlerinde düzenlenen sünnet düğününde davetlilere tavuklu pilav, ayran ve Kemalpaşa tatlısı ikram edildi. 850 kişinin katıldığı cemiyetin ardından davetliler, salondan ayrıldı. Yaklaşık 2 saat sonra davetlilerden bazıları, mine bulantısı şikayetiyle İnegöl, Kestel ve Keles Devlet Hastanesi ile ilçedeki 2 özel hastaneye giderek tedavi altına alındı. Gıda zehirlenmesi yaşayanların sayısının 200'ü aştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.