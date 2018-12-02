Bursa'da Sürmeneli iş adamları ve bürokratlar bir araya geldi

Bursa'da yaşayan Sürmeneli iş adamları ve bürokratlar, düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de katıldı.

Bursa'da Sürmeneli İşadamları ve Bürokratları Derneğinin düzenlediği kahvaltıya iş adamları, bürokratlar ve Trabzon Sürmeneliler katıldı. Bir otelde düzenlenen tanışma ve kaynaşma toplantısına ayrıca eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de katıldı.

Sürmeneli İşadamları ve Bürokratları Derneği adına konuşan Yasin Sağer, “Organizasyon Sürmene, Köprübaşı ilçeleri ve Beşköy beldemizin ortaklaşa düzenlediği bir etkinlik oldu. Beşköy beldesinin farklı özellikleri var. Beldemizden çok sayıda bürokrat, siyasetçi ve iş adamı çıkmıştır. Bizim yöremizin dağlık olması sebebi ile insanlarımız hep okudu. İnsanımız batıya göç edince oralarda eğitim aldı ve üst düzey bürokratlarımız yetişti. Bundan biz gurur duyuyoruz. Bu organizasyonun amacı bir araya gelerek tanışmaktır. Bursa'da 3-4 bin Sürmeneli yaşadığını zannediyorum fakat birbirimizi tanımıyoruz. Bu kahvaltı da bizlerin bir araya gelmesine bir vesile oldu. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.