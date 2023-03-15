Bursa'da sürücülerin dalgınlıkları pahalıya patladı

Bursa'da meydana gelen 2 trafik kazası güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi Çiçek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç ile panelvan araç sürücülerinin dalgın olması nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan olmazken güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Diğer bir kaza, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonet sürücüsü ise otomobil sürücüsü birbirlerini fark edemeyerek çarpıştı. Kazada sürücüler hafif şekilde yaralanırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.