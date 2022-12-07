2023 yılının "Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçilen Azerbaycan'ın Şuşa şehri, Bursa'da bir dizi etkinlik ve programla tanıtılacak.

BURSA- Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde TÜRKSOY Daimi Konseyi tarafından "2023 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen Azerbaycan'ın kadim şehri Şuşa, Bursa'da tanıtılıyor. Bursa'da "Şuşa Günleri" programlarının ilki, Tayyare Kültür Merkezi'nde perşembe günü (Yarın) saat 10.00'daki açılış töreni ile başlayacak. Açılışın ardından, Karabağ Hanlığı'nın son varisi Şuşalı Hurşidbanu Natevan'ı anma programı gerçekleştirilecek. Doğumunun 190. yılı kutlanan Azerbaycan'ın seçkin şairi Natevan'a dair ‘Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı tarafından' bir belgesel film de beyaz perdeye yansıtılacak. Anma programı, edebî-müzikal kompozisyon ile sona erecek.

Tiyatrodan sergiye

Şuşa'nın kuruluşunun 270. yıl dönümüne adanan ve Karabağ'ın tarihi gerçeklerini canlandıran, XX. yüzyıl Azerbaycan Edebiyatı'nın klasiği İlyas Efendiyev'in "Karabağname" (Hükümdar ve Kızı) piyesi ile Azerbaycan'ın Halk Yazarı Elçin'in "Kafa" romanından uyarlanan "Şuşa'da Yüreğim Kaldı" oyun, aynı günün akşamı Tayyare Kültür Merkezi'nde saat 17.00'de sahnelenecek.

Azerbaycan'ın incisi Şuşa

Azerbaycan'ın tanınmış moda tasarımcısı Gülnare Helilova'nın "Karabağ Milli Giyim Koleksiyonu" tanıtım defilesi ise cuma günü saat 17.00'de Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Beyazıt Salonu'nda gerçekleştirilecek. Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı himayesinde kurulan ve Semerkand'da Türk Devletleri Teşkilatı'nın 9. Zirve Toplantısı'nda performans sergileyen, kadın müzisyenlerden oluşan "Yedi Güzel" müzik grubu ise mini dinletileri ile Şuşa günlerine renk katacak. Azerbaycan'ın dünyaca ünlü fotoğrafçısı Reza Deghati tarafından Karabağ kültürünü yansıtan "Azerbaycan'ın İncisi Şuşa" fotoğraf sergisi ise aynı günün akşamı saat 19:00'da Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu Fuaye Alanı'nda sanatseverlerle buluşacak.

2023 yılının "Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçilen Şuşa, tarihte Azerbaycan'ın kültürel, sosyal ve politik hayatının en önemli merkezlerinden biri olarak görülüyor. Bursa'da "Şuşa Günleri'nin düzenlenmesi, "Türk Dünyası Kültür Başkenti" unvanının bir şehirden diğerine aktarılmasına yönelik yeni bir geleneğin sürdürülmesi hedefini taşıyor.