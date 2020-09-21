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Bursa'da 'Süslü Kadınlar' bisiklet turu 'Kovid-19' tedbirleri altında gerçekleştirdi

İzmirli bir grup kadın öncülüğünde başlatılan ve dünyaya yayılan "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun 8’incisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ferdî olarak gerçekleştirildi.

İzmirli bir grup kadın öncülüğünde başlatılan ve dünyaya yayılan "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun 8'incisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ferdî olarak gerçekleştirildi.


Süslü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliğinin Bursa Organizatörü Sümeyra Altan, "Bu yıl pandemi ile beraber birçok alışkanlıklarımızın değiştiği gibi Süslü Kadınlar Bisiklet Turu da değişti. Avrupa Hareketlilik Haftasına dikkat çekmek için Otomobilsiz Kentler Günü'nde her yıl düzenlediğimiz Süslü Kadınlar Bisiklet Turu da münferit veya arkadaş grubuyla organize ettik. 5 yıldır olduğu gibi Bursalı kadınlar hem bisikletlerini hem de kendilerini süsleyerek caddeleri renklendirdi. Arkadaşlarımız Bursa'nın pek çok yerinde bisikletleriyle dikkat çekti. Yerel yönetimlerden motorlu taşıtlara kapalı “Otomobilsiz Pazar” talebinde bulunduk. İzmir'de başlayan taban hareketli bu tur, 8 yıl içerisinde bisikletli kadınların bisiklet camiasında ve toplumda görünürlüğünü artırdığı tartışılmaz bir gerçektir. SKBT ile bisikletli ulaşım toplum tarafından çok daha fazla görünür hale geldi" dedi.

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