Bursa'da tabiata bin sülün salındı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, kene ve süne ile mücadele için tabiata bin sülün salındı.

Doğa Koruma ve Millî Parklar 2. Bölge Bursa Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Karacabey Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına bin adet sülün bıraktı. Günün ilk ışıkları ile kafesler içinde bin sülünü Karadağı-Ovakorusu'na getiren ekipler, tabiatı ve yaban hayatını desteklemek, biyolojik çeşitliliği artırmak maksadıyla sülünleri doğaya saldı.