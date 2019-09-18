İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da takla atan araç metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Bursa-Ankara karayolunda takla atıp yan yatan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, kaza Bursa-Ankara karayolu Merpa Pazarı karşısında meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa istikametine giden Emircan H. idaresindeki 16 AAN 463 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre aşırı hız sonucu kontrolden çıkarak taklalar atıp yan yattı. Metrelerce sürüklenen aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kardeşi Gencer H. yaralandı. Araçtaki iki kişi vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Hafif yaralanan şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hurdaya dönen araç ise kaza yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.