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Bursa'da tarih sohbetleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Bursa Kültürü ve Tarih Sohbetleri” programı devam ediyor.


Bursa'nın 17 ilçesinde planlanan program kapsamında tarihçi ve rehber Ömer Kaptan tarafından Bursa'nın tarihî ve kültürel değerleri, görsel sunumlar eşliğinde öğrencilere aktarılıyor. Bu hafta Mustafakemalpaşa ilçesinde Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşen programa öğrenciler ilgi gösterdi. Programa İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Efe, İlçe Millî Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Işık ve Mehmet Ardıçoğlu da katıldı.

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