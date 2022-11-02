Bursa'da tarihi bina küle döndü

Bursa'da bulunan tarihi binada yangın çıktı. Yangın sonrası ahşap bina küle döndü.

Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi'nde bulunan kullanılmayan eski binada bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Tarihi binadan dumanların yükseldiğini gören mahalleli itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen Bursa Büyükşehir İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle söndürülürken kullanılmayan bina küle döndü. Polis ekipleri yangınla alakalı tahkikat başlattı.