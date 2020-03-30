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Bursa'da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi 6 Nisan'a kadar kapalı olacak

Bursa’da 4 bin mağaza bulunan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin korona virüsle mücadele kapsamında 6 Nisan’a kadar kapalı olacağı açıklandı.

Bursa'da 4 bin mağaza bulunan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin korona virüsle mücadele kapsamında 6 Nisan'a kadar kapalı olacağı açıklandı.



Bursa'da AVM'lerin ardından korona virüs tedbirleri kapsamında 4 bin mağaza bulunan Tarihi Kapalı Çarşı'nın 30 Mart 2020 tarihine kadar kapalı olacağı açıklanmıştı. Türkiye'de korona virüs vakalarının artması ve yeni tedbirlerin alınması üzerine çarşı yönetimi sürenin 6 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu.



Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Tarihi Kapalı Çarşı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor.

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