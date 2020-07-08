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Bursa'da tarihi çınar devrildi

Bursa’nın Gemli ilçesinde tarihi bir çınar sabah saatlerinde etkili olan rüzgar ve fırtına dolayısıyla devrildi.

Bursa'nın Gemli ilçesinde tarihi bir çınar sabah saatlerinde etkili olan rüzgar ve fırtına dolayısıyla devrildi.


Hamidiye Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi Irmak Sokak üzerinde bulunan ve bölgenin en eski çınar ağaçları arasında yer alan ağaç, sabah saatlerinde etkili olan rüzgar ve fırtına dolayısıyla büyük bir gürültü ile devrildi. Yola devrilen çınar ağacı çevreye zarar vermezken, yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.

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