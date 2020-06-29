Bursa'da tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı

İstanbul'dan ellerindeki tarihi eserleri satmak için Bursa'nın Gemlik ilçesine gelen 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Müdürlüğü ve Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, ellerindeki tarihi eserleri satmak isteyen S.K. ve B.A.'yı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda 1 adet Frigya, 2 adet Bizans dönemi Meryem Ana figürlü 3 adet heykel ile 14 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. 2 şahıs hakkında 2863 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şahısların işlemleri devam ediyor.