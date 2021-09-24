Bursa'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

Bursa'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonunda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan takip neticesinde ellerindeki tarihi eserlere müşteri aradıkları iddia edilen Z.E, M.K, A.T, ve M.E'yi, Mudanya'nın Tirilye Mahallesi'nde tarihi eser niteliği taşıyan obje ve sikkeleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakaladı. M.E'nin aracında yapılan aramalarda, 45 sikke, 7 obje, 13 yüzük, bir haç uçlu kolye, bir adet üzerinde figürler olan kadeh, bir cam gözyaşı şişesi, bir tabanca ve şarjör ile 6 tabanca fişeği bulundu. 4 şüpheli gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.