Bursa'da tarihi eser operasyonu: 5 gözaltı

Merkez Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi'nde bir ikamette tarihi eserleri satmak isteyen kişilerin olduğunu tespit eden ekipler baskın düzenledi. Baskında A.A., S.Y., E.T., A.A. ve A.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 161 adet sikke, 1 adet zincir, 7 adet yüzük ve 15 adet obje ele geçirildi. Şüpheliler haklarında adli işlem uygulandıktan sonra serbest bırakılırken, tarihi eserler Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.