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Bursa'da tarihi eser operasyonu

Bursa’da jandarma ekiplerinin yaptığı tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da jandarma ekiplerinin yaptığı tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet suçunu işleyen şahısların tespiti ve yakalanması için başlatılan çalışmada A.B. isimli bir kişi gözaltına alındı.


Şüphelinin daha önceden, resmî belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, dolandırıcılıktan suç kaydı olduğu tespit edildi.


Nilüfer ilçesi Atlas Mahallesinde bulunan ikametinde yapılan aramalarda ise 1 adet tarihi eser niteliğinde El Yazması Tevrat ele geçirildi.


Şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından serbest kalırken, kitap Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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